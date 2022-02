DISE prende ‘Lukinha’ por tráfico de drogas em Votuporanga 

L.S., de 33 anos, foi preso no bairro das Paineiras com porções de cocaína e crack.

Investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam L.S., de 33 anos, conhecido como ‘Lukinha’, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, nesta quarta-feira (2.fev), no bairro das Paineiras, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, o indivíduo que é conhecido dos meios policiais em decorrência das passagens criminais anteriores, era monitorado pelos agentes da Delegacia Especializada, contudo, nos últimos 15 dias os trabalhos investigativos foram intensificados para apurar o modus operandi utilizado pelo suspeito.

Ainda segundo informações, nesta quarta, os investigadores monitoram o endereço na Rua dos Ipês, quando decidiram adentrar no imóvel e após abordagem, em busca pessoal teriam encontrado com ‘Lukinha’ um valor em dinheiro.

Já em busca pela residência, em um cômodo de despejo, os agentes encontraram cinco invólucros de crack e uma balança de precisão, além de uma bolsa encontrada no forro da cozinha com três invólucros grandes, sendo um com crack e outros dois com cocaína. De acordo com a polícia, após fracionada e preparada para a venda a dependentes químicos, o crack renderia cerca de 900 porções, já a cocaína aproximadamente 300.

L.S., foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido e teve prisão ratificada pelo crime de tráfico de drogas, sendo colocado à disposição da Justiça.