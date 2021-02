DISE prende dupla suspeita por tráfico de drogas em Votuporanga

V.J.S.M., de 18 anos e L.K.P.M., de 19 anos foram presos durante cumprimento de mandados de prisão preventiva relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Dois indivíduos foram presos durante cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, relacionados com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em operação deflagrada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), na manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com informações, durante o cumprimento de um dos mandados, na Rua Goiânia, no bairro Jardim Marin, os agentes encontraram na residência de L.K.P.M., de 19 anos, em cima da geladeira, dentro de um pote de vidro, 49 invólucros de maconha já prontos para a venda. Já com relação a esta apreensão, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Em outro imóvel, V.J.S.M., de 18 anos, também foi localizado e preso.

A dupla foi presa e encaminhada para presos a sede da DISE, ouvidos e encaminhados para uma unidade prisional da região ficando à disposição da Justiça.