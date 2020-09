DISE prende dupla por tráfico de drogas em Votuporanga

Na manhã desta quarta-feira (9), policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam dois indivíduos pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, R.A.C., de 20 anos e A.D.V., de 18 anos – conhecido como “Mandraque” – já vinham sendo investigados pelos policiais da Delegacia Especializada com o tráfico de maconha e cocaína; quando nesta manhã, os agentes estiveram na casa dos indivíduos na Rua Bahia e, em buscas pelo local acabaram encontrando escondidas embaixo das telhas da varanda da residência: 10 porções de maconha de tamanho grande e 17 porções da mesma droga de tamanho menor; além de uma balança de precisão, facas com resquícios de maconha, duas peneirinhas com resquícios de cocaína, um tubo plástico vazio com resquícios de cocaína, um isqueiro utilizado para embalar as porções, material plástico, dois celulares e dinheiro da venda de drogas.

Diante do exposto, os indivíduos foram apresentados na DISE, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.