DISE prende casal por tráfico de drogas em Votuporanga 

Suspeitos foram presos no bairro Jardim Carobeiras; indivíduos possuíam uma espécie de ‘bazar’ do tráfico de drogas.

A Polícia Civil de Votuporanga/SP, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a DISE, prendeu na tarde de quarta-feira (28) um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, especificamente, cocaína, maconha e haxixe.

De acordo com informações, os policiais civis da Delegacia Especializada vinham monitorando as atividades de L.V.A.M., de 24 anos e sua esposa B.F.G.O., de 21 anos, moradores do bairro Jardim Carobeiras.

Na ação que resultou na prisão dos suspeitos, os agentes da DISE faziam uma observação na residência do casal e quando, de acordo com a Polícia Civil o rapaz saia da casa com uma motocicleta e foi abordado pelos agentes.

Em seguida, cientes de que no imóvel haveriam mais drogas para a venda, os policiais realizaram uma busca e acabaram encontrando cinco tabletes de maconha que teve peso aproximado de 780 gramas que seriam suficientes para produzir cerca de 260 porções para a venda aos usuários.

Ainda na residência, foram apreendidos 32 gramas de cocaína que seriam suficientes para preparar cerca de 96 porções da droga, 12 envelopes tipo “zip” contendo maconha prontos para a venda, duas porções de haxixe com peso aproximado de 16 gramas, uma balança de precisão, material utilizado para a embalagem das drogas e dinheiro que seria proveniente da traficância.

Os policiais civis que trabalharam na ocorrência, contaram a reportagem que se surpreenderam pelo fato de que na residência, havia um vasto material utilizado para o consumo de drogas exposto a venda com a finalidade de maximizar os lucros obtidos com a venda de drogas, como numa espécie de ‘bazar’.

O casal foi encaminhado para a sede da DISE, ouvido e autuado pelo crime de tráfico de drogas; permanecendo à disposição da Justiça.