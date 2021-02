DISE prende casal de traficantes que recebia droga pelos Correios em Votuporanga

Operação foi deflagrada nesta sexta-feira, resultando na prisão de J.C.C.J., de 23 anos – conhecido como “Jú” e, S.F.S., de 21 anos; 1,1kg de cocaína foi apreendido, além de maconha. Investigações continuam.

Policiais Civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam um homem de 21 anos e uma mulher de 23 por tráfico de drogas em Votuporanga/SP, nesta sexta-feira (19).

De acordo com informações, após trabalho de investigação, os policiais flagraram S.F.S., carregando uma caixa de papelão contendo 1,1kg de cocaína divididos em dois pacotes no bairro Bom Clima.

Contudo, o trabalho policial teria apontado que S.F.S., contava com a colaboração de J.C.C.J., conhecido popularmente como “Jú”, na prática criminosa do tráfico de drogas em Votuporanga e região; motivo pelo qual eram monitorados pelos agentes da Delegacia Especializada.

Enquanto uma equipe abordava a suspeita com o entorpecente na Avenida Pansani, outra unidade esteve na casa do comparsa e na Rua Goiânia, no bairro Jardim Marin, e realizaram sua prisão em flagrante; uma vez que lá, teria sido localizada porção de maconha.

Ambos foram apresentados na sede da DISE, ouvidos e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo encaminhados para unidades prisionais da região, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações devem continuar para identificar a existência de outros integrantes da quadrilha.