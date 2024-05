DISE prende ‘barão’ do tráfico de drogas em Votuporanga 

W.R.S.P., de 28 anos, vulgo “Do”, conseguiu fugir durante operação da Polícia Civil no início do mês, mas foi preso nesta quinta-feira (16), em um rancho de pesca nos arredores da prainha de Cardoso/SP. Na primeira fase os agentes apreenderam um arsenal e 22 kg de cocaína.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP, prenderam nesta quinta-feira (16.mai), W.R.S.P., de 34 anos, vulgo “Do”, apontado pelas forças de segurança como um dos principais traficantes de drogas que atua no município.

O indivíduo foi alvo da operação ‘Acesso Negado’ no dia 2 de maio, porém, conseguiu fugir. Naquela oportunidade, os agentes da DISE ‘estouraram’ uma casa na Rua Tocantins, no bairro Vila Marin, que servia como ponto de apoio de ‘Do’, e apreenderam uma pistola Israelense, calibre 9mm, com dois carregadores; uma pistola Zigana Torkiye, calibre 9mm; duas pistolas Glock, calibre 9mm (uma adaptada com conversor para metralhadora); uma espingarda semiautomática, calibre 12, com dois carregadores; cartuchos calibre 12 (26); cartuchos calibre 9mm (108); e três blisters com dez munições 9mm em cada; além de 22 kg de cocaína, o equivalente a cerca de R$ 440 mil. Na ação, P.F.E., de 34 anos, foi presa por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

No entanto, após trabalho de inteligência, e com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, policiais civis localizaram e prenderam ‘Do’, em um rancho de pesca, nos arredores da prainha de Cardoso/SP.

O indivíduo foi apresentado na sede da DISE em Votuporanga, e ouvido pelo delegado de polícia, Rafael Latorre Costa, sendo posteriormente encaminhado à carceragem, onde aguarda audiência de custódia.