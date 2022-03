DISE prende ‘Alemão’ por suspeita de tráfico de drogas no Santa Amélia 

Indivíduo de 35 anos, com passagens por tráfico de drogas, estava cumprindo pena no regime aberto, quando foi flagrado com cocaína para aproximadamente 945 porções.

Um homem de 35 anos foi preso por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) na manhã desta segunda-feira (21.mar), no bairro Santa Amélia, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, os agentes da Delegacia Especializada já investigavam ‘Alemão’ há alguns meses, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. W.L.N.F., já possuía passagens criminais, dentre elas, duas por tráfico de drogas e cumpria condenação em regime aberto.

Ainda segundo informações, os investigadores descobriram que na casa de ‘Alemão’, na Rua Antônio Souza Figueiredo, havia uma considerável quantidade de drogas e após adentrarem, abordaram o suspeito; em buscas pelo imóvel, os agentes encontraram em um dos quartos, nove tijolos prensados de cocaína que teve peso aproximado de 310 gramas o que seriam suficientes para preparar cerca de 930 porções do entorpecente, além de outras 15 porções da droga, prontas para serem traficadas para dependentes químicos. Na residência, os policiais ainda encontraram uma balança de precisão e o celular do investigado que passará por perícia.

Em seguida, ‘Alemão’ foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido e encaminhado para uma unidade prisional da região, permanecendo à disposição da Justiça.