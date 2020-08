DISE flagra traficantes no Palmeiras I

A DISE de Votuporanga realizou na manhã desta terça-feira (18) a prisão de um indivíduo e a apreensão de dois adolescentes por tráfico de drogas no Bairro Palmeiras I em Votuporanga. J.G.S de 20 anos, R.N.P. de 17 anos de idade e G.S.R também com 17 anos de idade já vinham sendo investigados pelos policiais da Delegacia Especializada por estarem associados à prática do tráfico de drogas.

Os policiais civis da DISE descobriram durante as investigações que eles mantinham uma residência na rua Domingos Mega, no Bairro Palmeiras I com a finalidade de armazenar e preparar as drogas que seriam revendidas pelo trio aos usuários. Na manhã desta terça-feira, os policiais fizeram uma incursão na residência e em buscas pelo local, encontraram duzentas e sessenta e uma (261) pedras de crack embaladas e prontas para a venda, nove (09) microtubos contendo cocaína, um (01) invólucro da mesma droga,um (01) pacote grande contendo cocaína que seria suficientes para preparar setenta e cinco (75) porções da droga para venda e 07 pedras grandes de crack que depois de fracionadas e embaladas, seriam suficientes para a produção de um mil e trinta (1.030) porções de crack para a venda aos usuários.

Foram apreendidos também, três celulares, material utilizado na embalagem das drogas, dinheiro da venda dos entorpecentes e uma motocicleta Honda Falcon de cor preta. Foi dada voz de prisão ao trio e os mesmos conduzidos para a sede da DISE onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e os adolescentes apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11343/06). Após os trabalhos de Polícia Judiciária, eles foram encaminhados para unidades prisionais da região onde estão à disposição da Justiça