DISE desmonta ‘delivery’ de drogas e prende trio 

Dois dos indivíduos, irmãos, foram presos no bairro Cohab, em Cosmorama/SP.

Investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP, prenderam no início da tarde desta sexta-feira (19.mai), três indivíduos por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, os irmãos M.F.L.N., de 28 anos, e K.O.S., de 18 anos, moradores do bairro Cohab, em Cosmorama/SP, vinham sendo monitorados há algum tempo pela Delegacia Especializada pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que as investigações apontaram que os suspeitos traficavam em Cosmorama e cidades vizinhas, principalmente Votuporanga.

Outro detalhe levantado pela polícia, é que costumeiramente a dupla contratava um serviço de entrega por aplicativo para que um dos membros entregasse o entorpecente sem levantar grandes suspeitas.

Na manhã desta sexta-feira, cientes de uma nova entrega, os policiais se posicionaram próximo à casa dos irmãos e outra equipe passou a fazer o acompanhamento de uma motocicleta que seria a contratada, com um garupa que estaria de posse da droga a ser entregue; em seguida, o acompanhamento seguiu pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), sentido Votuporanga, quando no km 509, os agentes optaram pela abordagem.

Na garupa da motocicleta estava K.O.S., e em busca pessoal encontraram um pacote contendo 300 gramas de crack. Em seguida, já pela residência dos suspeitos, os investigadores localizaram o outro indivíduo. A droga apreendida renderia cerca de 1,5 mil porções para serem traficadas a dependentes químicos.

Os três indivíduos foram presos e apresentados na sede da DISE, onde foram ouvidos pelo delegado de polícia, Rafael Latorre, e colocados à disposição da Justiça.