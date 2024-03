DISE deflagra operação em Votuporanga, prende casal, drogas e munições 

D.Y., de 24 anos, e A.C.G.O., de 22, permaneceram à disposição da Justiça. Maconha, 57 munições de calibre .380, dois carregadores de 9mm, sete celulares e dinheiro foram apreendidos.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP, com apoio de agentes vinculados à Sede e Sub-Região que integram à Delegacia Seccional local, deflagrou na manhã desta sexta-feira (1º.mar), a operação Intervenção de Campo visando o combate ao tráfico de drogas e outros delitos criminais.

De acordo com o apurado, a operação coordenada pela Delegacia Especializada teve como objetivo o cumprimento de sete mandados de buscas e prisão em locais ligados ao tráfico de drogas.

Os endereços visitados eram investigados pela DISE e após investigações quanto ao modus operandi dos suspeitos, foram solicitados mandados de buscas e mandados de prisão à 2ª Vara Criminal de Votuporanga.

Com as autorizações expedidas pela Justiça, os policiais civis, divididos em equipes, procederam as diligências nos diversos locais, e nas buscas, localizaram e apreenderam quatro tabletes de maconha, dois invólucros de Dry Ice (extraído da maconha), 57 munições intactas calibre .380, nove telefones celulares, dois carregadores de calibre 9 mm e dinheiro auferido com a venda dos entorpecentes.

Os investigados foram detidos e apresentados à sede da DISE de Votuporanga, sendo alguns ouvidos e liberados, contudo, D.Y., de 24 anos, foi preso pois existia mandado de prisão em aberto, além de ser autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munições. Já A.C.G.O., de 22 anos, foi presa em cumprimento do mandado de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas.

Após os trabalhos de polícia judiciária, presididos pelo delegado titular da DISE Dr. Rafael Latorre, os autuados serão conduzidos para uma unidade prisional, onde devem aguardar audiência de custódia.