DISE de Votuporanga recupera caminhão furtado no MS

Os policiais civis localizaram o veículo que aguardava conserto em uma oficina votuporanguense; ‘responsável’ pelo caminhão é investigado por tráfico de drogas.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP recuperaram nesta sexta-feira (1º.mar), em uma oficina da cidade, um caminhão furtado em Chapadão do Sul/MS.

De acordo com o apurado, após ciência do furto de um caminhão caçamba na cidade sul-mato-grossense, avaliado em aproximadamente R$ 200 mil, o veículo acabou localizado pelos agentes no pátio de uma oficina em Votuporanga, aguardando conserto.

Realizadas novas diligências a fim de localizar o receptador ou ladrão, uma pessoa que apareceu como sendo proprietário do caminhão e que o deixou para conserto. R.M.A., é investigado pela prática do crime de tráfico de drogas oriundas, supostamente, da cidade de Ponta Porã/MS.

O caminhão foi apreendido e, após os procedimentos de Polícia Judiciária, será encaminhado ao pátio da Polícia Civil para ser entregue ao legítimo proprietário.