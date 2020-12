DISE apreende mais de 5kg de maconha e prende um no bairro “Sonho Meu”

Policiais da DISE de Votuporanga realizaram na manhã desta sexta-feira (04/12) a prisão de um individuo por trafico de drogas no Bairro Sonho Meu em Votuporanga.

Investigações da Delegacia Especializada apontaram que o individuo conhecido como Júnior Pedreiro estava guardando drogas em sua residência para outro individuo que também é alvo de investigações dos policiais da DISE.

Durante as investigações foi constatada toda a dinâmica do tráfico de drogas exercido pela dupla o que culminou com a representação por mandados de buscas e apreensões nas residências dos investigados que foram deferidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP.

Logo nas primeiras horas do dia, as equipes da DISE se deslocaram para darem cumprimento aos mandados e em uma das residências na Rua Projetada 4, bairro Sonho Meu, moradia de Junior Pedreiro, os policiais encontraram dentro de um tambor enterrado no quintal, 07 tijolos e meio de maconha, além de duas salocas com pedaços da mesma droga o que totalizou um peso aproximado de 5,85 Kg.

O outro individuo, que é apontado pelos policiais da DISE como sendo o proprietario de toda a droga apreendida, não foi localizado em sua residência, no entanto, as investigações prosseguem na tentativa de localiza-lo.

Junior Pedreiro foi conduzido a sede da DISE e autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e, posteriormente, encaminhado para uma Unidade Priisional da região, ficando a disposição da Justiça.