DISE apreende arsenal ‘de guerra’ e 22 kg de cocaína em Votuporanga 

Policiais civis cumpriram mandado de busca em um imóvel no bairro Vila Marin, investigado por ser depósito de drogas; uma mulher foi presa. Um dos principais traficantes da cidade identificado W.R.S.P., vulgo “Do”, segue foragido.

Policiais civis prenderam uma mulher de 34 anos em uma casa com droga e um arsenal durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (2.mai). Segundo a DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), mais de R$ 400 mil em cocaína foram apreendidos.

De acordo com a DISE, um dos principais traficantes de drogas da cidade foi identificado como W.R.S.P., vulgo “Do”. A investigação apontou que o traficante tinha uma suspeita identificada como P.F.E., que fornecia a casa para ele esconder armas e drogas.

Com mandados de busca expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, os agentes da Delegacia Especializada foram até as casas do suspeito de tráfico e da mulher apontada como comparsa dele.

Na residência da mulher, localizada na Rua Tocantins, foram encontradas diversas armas: uma pistola Israelense, calibre 9mm, com dois carregadores; uma pistola Zigana Torkiye, calibre 9mm; duas pistolas Glock, calibre 9mm (uma adaptada com conversor para metralhadora); uma espingarda semiautomática, calibre 12, com dois carregadores; cartuchos calibre 12 (26); cartuchos calibre 9mm (108); e três blisters com dez munições 9mm em cada; além de 22 kg de cocaína, o equivalente a cerca de R$ 440 mil.

Ainda durante a operação, enquanto os policiais civis cumpriam o mandado de busca na casa da suspeita, “Do” estava chegando no local em um VW/Fox, de cor prata, no entanto, ao perceber a presença dos agentes conseguiu fugir. Ele é procurado.

Já P.F.E., foi presa por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, sendo apresentada na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado de polícia, Rafael Latorre Costa, e colocada à disposição da Justiça.

O entorpecente, armas e outros objetos foram encaminhados para o Instituto de Criminalística (IC).