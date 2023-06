Diretório do MDB de Votuporanga realiza Convenção Municipal

Na manhã da última sexta-feira, 24, o diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Votuporanga realizou sua convenção municipal, marcando um passo para as próximas eleições. A eleição da nova diretoria foi realizada com chapa única, resultando na reeleição do atual presidente José Antonio Tatai. A chapa é composta ainda pelo vereador Daniel Davi como vice-presidente, o vereador Nilton Santiago como secretário, o ex-presidente e ex-vereador Eliezer Casali como tesoureiro e o vereador Valdecir Lio como líder da bancada. A nova diretoria conta também com a presença do atual vice-prefeito Cabo Valter, que buscará a reeleição na chapa do atual prefeito Jorge Seba.

O MDB de Votuporanga vem trabalhando há algum tempo na montagem de sua chapa de candidatos a vereador para as eleições de 2024. A nova direção do partido terá 21 membros titulares em seu diretório, 7 suplentes, 5 membros titulares no conselho de ética e 5 suplentes, além de 2 delegados e 2 suplentes para convenções estaduais.

O MDB é o partido com o maior número de filiados em Votuporanga, contando com um histórico de luta pela democracia no país. A ideia da nova diretoria é fortalecer ainda mais o partido na cidade, visando as próximas eleições. Nas últimas eleições, sob o comando do ex-presidente Eliezer Casali, o MDB conseguiu eleger três vereadores, Daniel David, Nilton Santiago e Valdecir Lio, além do vice-prefeito Cabo Valter.

A liderança do partido fez um agradecimento ao Deputado Federal e Presidente Nacional do partido Baleia Rossi e ao Deputado Estadual Itamar Borges, por confiarem no trabalho do partido local.

Com essa nova composição, segundo José Tatai, o MDB de Votuporanga demonstra sua união e determinação em alcançar um desempenho ainda melhor nas próximas eleições, consolidando-se como uma força política relevante no município.