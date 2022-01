Diretoria da Torcida Organizada Votuporanguense se reúne com o comando da PM 

Encontro intermediado pelo vereador Jura (PSB) oportunizou a apresentação da documentação regularizada da agremiação à Polícia Militar e esclarecimentos procedimentais.

Diretores da TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) se reuniram na tarde desta terça-feira (18), no plenarinho da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, com o Comando da Polícia Militar com o objetivo de apresentar os documentos de regularização da torcida e tratar da participação da agremiação nos jogos quando o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) for o mandante das partidas.

A reunião foi agendada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), com o capitão André Navarrete – comandante da Polícia Militar de Votuporanga. Participaram da reunião, além do Capitão Navarreti, Marcelo Arantes “Papa”, Rodrigo Ortiz – respectivamente presidente e vice, o presidente do Conselho Fiscal, vereador Jura e o Diretor de Viagens, Leandro dos Santos Guimarães.

O conselheiro Jura fez abertura da reunião explanando sobre o motivo da convocação.

O presidente Marcelo Papa fez a exposição de todo o processo de regularização da Torcida Organizada até a presente data, que culminou com o registro em cartório e credenciamento da FPF (Federação Paulista de Futebol).

O capitão Navarreti explicou sobre o que é permitido adentrar nos estádios com a torcida organizada. O vice-presidente Ortiz e o diretor de viagens Leandro falaram sobre critérios de participação da torcida em viagens para outras cidades.

O comandante da Polícia Militar informou ainda que as decisões sobre os procedimentos de fiscalização são embasados em deliberações da FPF, que tem competência na gestão dos campeonatos por ela organizados.