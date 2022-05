Diretoria da Subseção da OAB-SP de Votuporanga é empossada 

Cerimônia foi realizada na Casa da Advocacia e Cidadania de Votuporanga/SP, com a presença da presidente da Seccional, Patricia Vanzolini, entre outras autoridades. A 66ª Subseção da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil) de Votuporanga/SP teve sua diretoria eleita empossada na última sexta-feira (29.abr). A solenidade, que foi realizada na Casa da Advocacia e Cidadania, contando com a presença de autoridades públicas, além da presidente da Seccional, Patricia Vanzolini.

A gestão da OAB Votuporanga, durante o triênio 2022/2024, tem como presidente Adelino Ferrari Filho, vice-presidente Bruno de Moraes Dumbra, secretária-geral Miriane Pimenta de Morais, secretário-geral adjunto Josué Carvalho Santos e tesoureira Elaine Akita Fernandes.

Com auditório cheio, advogados e convidados testemunharam a recondução da diretoria; dentre as autoridades presentes na cerimônia estavam à presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (Caasp), Adriana Galvão Moura Abílio; o conselheiro da OAB-SP, Flávio Marques Alves; o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) XXV, Carlos Alberto Expedito de Britto Neto; os presidentes de subseções, Antonio Elias Sequini (Estrela d’Oeste), Audria Martins Tridico Junqueira (Monte Aprazível), Breno Gianotto Estrela (Tanabi), Edy Luiz Ribeiro Dezidério (General Salgado), Jose Marcelo Breijao Artico (Santa Fé do Sul), Luiz Carlos Braga (Guararapes), Mario Antonio Gomes (Cardoso), Maurilio Saves (Fernandópolis) e Ricardo Hentz Ramos (Jales), o prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba; o juiz de Direito da 4ª Vara Cível da cidade e diretor do Fórum da Comarca local, Sergio Martins Barbatto Junior; e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Carlos Eduardo Pignatari.

Para marcar a cerimônia, a nova diretoria prometeu, conforme prevê o regulamento geral do estatuto da advocacia e da OAB: “manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia”.

Em entrevista, Adelino Ferrari comentou sua recondução. “Quero agradecer aos advogados e advogadas de Votuporanga por essa oportunidade. Esperamos, como diretoria, atender os anseios de toda a advocacia e dentro da fase do Direito, da Ordem, também os anseios de toda a população de Votuporanga. Apesar de estarmos sendo reconduzidos ao cargo, cada gestão é um novo desafio, novas metas para atender novas necessidades. Devo confessar com alegria que a quantidade de pessoas presentes surpreendeu a todos. Além do prestígio da Subseção de Votuporanga com a presença da Dra. Vanzolini, da Dra. Adriana Galvão, dos mais de 10 presidentes de subseções da região, além de conselheiros e ex-presidentes de toda a região, isso demonstra o prestígio de Votuporanga”.