Diretoria da FEV realiza prestação de contas aos colaboradores da Instituição 

Gestão, comandada por Celso Penha Vasconcelos, se encerra no próximo dia 30 de setembro; evento destacou as principais ações realizadas nos últimos três anos.

A Diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) apresentou, nos dias 10 e 15 de setembro, um relatório de atividades da atual gestão, que se encerra no próximo dia 30 de setembro.

O encontro, realizado para colaboradores do Campus Centro e Cidade Universitária, respectivamente, teve o objetivo de prestar contas a toda a comunidade interna, destacando as principais ações realizadas pela FEV nos últimos três anos, sob o comando do Diretor-Presidente, Celso Penha Vasconcelos.

Durante a abertura do evento, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, ressaltou a importância do corpo técnico-administrativo no dia a dia da Instituição. Em sua fala, ele representou a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, e o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi Silva.

“Vocês desempenharam um papel fundamental nas realizações desta gestão, principalmente em períodos de grandes dificuldades. Mesmo diante de tantos obstáculos, a UNIFEV continuou caminhando e isso se deve, efetivamente, ao trabalho de todos vocês”, afirmou.

Na sequência, o Presidente, acompanhado pelo Diretor 2º Secretário da FEV, Cláudio Luis Romeiro, agradeceu a presença dos colaboradores e destacou as principais ações realizadas durante sua gestão.

Entre os assuntos abordados, estavam: obras e melhorias nos dois campi; promoção de atendimentos e atividades desenvolvidos junto às entidades votuporanguenses; aumento de matrículas na graduação em decorrência da criação de uma nova política de valores e descontos; superávit e investimentos no Colégio Unifev; novas parcerias e convênios; e futuras inaugurações previstas ainda para este mês.

Para Vasconcelos, o sentimento é de dever cumprido. “Deixamos a gestão da Fundação orgulhosos e satisfeitos por todos os desafios enfrentados e conquistas alcançadas. Como prometemos desde o início, nosso foco foi o aluno UNIFEV. Todas as melhorias observadas na Instituição aconteceram em decorrência das ações voltadas para a comunidade acadêmica e para a área da Educação. E é importante ressaltar que, mesmo num período tão difícil como na pandemia, nossos números são positivos e apresentamos uma melhora significativa. Obrigado a todos!”, completou.

Programa SATIS

Na ocasião, também foi apresentada uma novidade que beneficiará os colaboradores da Instituição: a implantação de um programa direcionado à área de Gestão de Pessoas, intitulado “SATIS”.

Coordenado pela psicóloga e docente da UNIFEV, Profa. Ma. Adriana. S. de Oliveira Botelho, o projeto está sendo desenvolvido em parceria com o setor de Recursos Humanos e busca propor intervenções, acompanhar, planejar, coordenar, avaliar ações, políticas e diretrizes na área de Gestão de Pessoas, cuja premissa é: “Pessoas satisfeitas produzem mais”.

“Agradeço, imensamente ao apoio da Diretoria e da Reitoria, que abraçaram esse projeto e, a vocês, colaboradores, que estão participando ativamente de todas as atividades. O objetivo é justamente esse: olhar e dar voz a vocês. Estamos plantando algumas sementes”, finalizou Adriana.