Diretora do Google Brasil fala sobre inovação em palestra da UNIFEV

Bate-papo foi realizado pelo YouTube e contou com a participação de coordenadores, professores, alunos e comunidade externa.

A UNIFEV, por meio dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda, realizou, na última quinta-feira (dia 17), um bate-papo ao vivo pelo YouTube com a votuporanguense e diretora de negócios em varejo do Google Brasil, Gleidys Salvanha.

Na oportunidade, a conversa entre a palestrante e os internautas, que contou com a participação da comunidade acadêmica e da população local, foi intermediada pela Profa. Esp. Manoela Sanchez.

Os presentes ainda puderam aprender sobre a cultura de inovação do Google, umas das maiores empresas do mundo quando o assunto é serviços on-line. Além disso, a multinacional é reconhecida por sua estrutura organizacional e, principalmente, pelos seus processos de gestão de pessoas.

Para Gleidys, o importante foi enfatizar como a organização busca e retém talentos em diversas áreas de atuação, por meio de nove princípios de inovação, divididos em três pilares fundamentais. “Quando a gente entende os passos, fica mais atraente para quem quer se preparar para ser um funcionário ou empreender e empregar pessoas, porque essa cultura de aperfeiçoamento ajuda na criatividade e no sentimento de colaboração entre todos”, explicou.

Para acompanhar os próximos eventos, basta se inscrever no canal do YouTube da UNIFEV e ativar as notificações: www.youtube.com/user/UnifevVotu