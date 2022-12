Diretor do Zenit está no Brasil e vai se reunir com Corinthians para negociar Yuri Alberto 

Timão trata como prioridade a permanência do atacante após empréstimo, que vai até junho de 2023.

O diretor geral do Zenit, da Rússia, Alexander Medvedev, está em São Paulo e irá se reunir com a diretoria do Corinthians para tratar do futuro do atacante Yuri Alberto, cujo contrato de empréstimo vai até junho de 2023.

Medvedev estava em Doha, no Catar, para acompanhar a Copa do Mundo e chegou a São Paulo nesta semana, onde se reuniu com o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, na última quarta-feira (21.dez).

O Corinthians trata a permanência de Yuri Alberto como uma prioridade para a próxima temporada, mas sabe que a negociação não será fácil.

Quando aceitaram emprestar o jogador, os russos pretendiam estabelecer o preço de venda dele em 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões na cotação atual). Este foi o valor pago pelo clube de São Petersburgo para tirar Yuri Alberto do Internacional.

Tal quantia é considerada muito alta e praticamente impossível de ser paga pelo Corinthians, que pretende utilizar outras armas na negociação, como envolver o goleiro Ivan ou o meia-atacante Mantuan na transferência – ambos estão emprestados ao Zenit.

Já está fixado em contrato o valor que o clube russo terá de pagar paga ficar com a dupla: 4 milhões de euros por 80% de Ivan e 10 milhões de euros por 80% dos direitos de Mantuan – os valores correspondem a cerca de R$ 21,9 milhões e R$ 54,8 milhões na cotação atual.

Aos 21 anos, Yuri Alberto se adaptou rapidamente ao Corinthians, marcando 11 gols em 28 jogos disputados. Em entrevistas recentes, ele destacou a vontade de permanecer no clube após o período de empréstimo.

“Quero muito [ficar]. Tenho contrato até junho, mas espero que essa compra possa acontecer. Estou dando meu máximo. Depende muito, muito de mim dentro de campo e do presidente”, disse.

Com Yuri Alberto provavelmente como titular, o Corinthians estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino.