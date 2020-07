‘Direitos Humanos’ recebe denúncia reincidente de abandono de idosa

Um novo Boletim de Ocorrência foi registrado e o caso será encaminhado agora para o Ministério Público.

A Secretaria de Direitos Humanos recebeu, na noite da última quarta-feira (08/7), nova denúncia de abandono de uma idosa de 84 anos, no Pozzobon, Zona Norte da cidade. Logo que recebeu a denúncia, a Secretaria acionou a Polícia Militar. No local foi constatado caso reincidente, cuja primeira ocorrência foi registrada no dia 19 de abril.

Na primeira reunião realizada com a família da idosa, os filhos haviam se comprometido a cuidar da mãe, porém, durante a averiguação da nova denúncia foi constatado que os vizinhos estavam cuidando dela.

Um novo Boletim de Ocorrência foi registrado e será encaminhado para o Ministério Público que fará averiguação do caso.