Direitos Humanos: CMPcD conquista empréstimos de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência

Secretaria de Direitos Humanos fará o encaminhamento de pessoas em vulnerabilidade social para receberem cadeiras de rodas e outros produtos da empresa EVO.

A Secretaria de Direitos Humanos, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPcD), obteve mais uma conquista que vai auxiliar pessoas com deficiência de Votuporanga, com empréstimo de cadeiras de rodas, de banho, camas e demais produtos, através de uma parceria com a empresa EVO Cadeira de Rodas. O proprietário, William Oliveira Rocha, é atualmente o primeiro secretário do Conselho.

A parceria atenderá pessoas com deficiência, sejam crianças ou adultos, e que necessitem de cadeira de rodas ou de banho, entre outros, mas que não possuem condições financeiras de adquiri-los e que comprovem a vulnerabilidade social.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, comentou que a pasta fará primeiramente uma ficha de cadastro do interessado e, em seguida, encaminhamento social para a empresa EVO, onde será informada a necessidade da pessoa com deficiência ser contemplada com o empréstimo. Esta triagem tem como finalidade garantir com transparência e veracidade os casos que realmente necessitam da doação. Após o período de uso, o contemplado devolverá o produto à Secretaria de Direitos Humanos.

“O nosso público atendido integra uma grande parcela de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muitas pessoas com deficiência não possuem condições financeiras de adquirir estes materiais permanentes, que são de extrema importância para o dia a dia. Estamos sempre na articulação de políticas públicas para ajudar quem nos procurar”, falou.

O empresário William disse que sempre ajudou, mas ao participar efetivamente do CMPcD, pode perceber de perto o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos. “Nossa empresa fabrica estes produtos para as pessoas com deficiência e também recebemos muitas doações. Vamos repassar para as pessoas que forem encaminhadas pela Secretaria de Direitos Humanos”.

O presidente do CMPcD, Eloi Novaes Marques, explicou que o Conselho está neste ano traçando políticas públicas que visem atender as pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social, apoiando o projeto “Sobre Rodas”, do empresário William. “Essas doações vêm sanar a necessidade atual de todos os PcD”, disse.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, também apoia a iniciativa e encaminhará para a Secretaria de Direitos Humanos os munícipes visitados e que necessitem do empréstimo. “Iniciativas como essa são sempre muito bem-vindas. Temos diversas pessoas que nos procuram diariamente com inúmeras necessidades e a participação voluntária da sociedade neste trabalho solidário nos enche de motivação para seguirmos com o nosso trabalho de ajudar aqueles que mais precisam”, disse Rose Seba.