Direitos Humanos: 1º Workshop “Autoestima em Ação” será nesta sexta-feira 

Evento tem como objetivo estimular bolsistas do programa Votuporanga em Ação a buscar qualificação pessoal e profissional.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, realizará o 1º Workshop “Autoestima em Ação” na sexta-feira (30.jun), das 13h às 17h, na Câmara Municipal, em parceria com a Escola do Legislativo. O evento tem como objetivo estimular e motivar os bolsistas que participam do programa “Votuporanga em Ação”, a fim de que sejam protagonistas de suas vidas.

A ação também faz parte do cronograma de capacitações oferecidas periodicamente para todos os bolsistas que integram o programa de qualificação pessoal e profissional. Na ocasião, haverá um bate-papo com a advogada Ana Paula Stefanelli e a diretora do Amor Exigente, Maria Alice Maranho Freitas.

Festa Junina

Ao final do Workshop haverá uma integração com o tema junino para os bolsistas, uma realização em parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos, Fundo Social e Unifev, que doou na última segunda-feira (26/6) cerca de três mil doces típicos, 100 litros de leite e 15 quilos de pipoca.

Mais informações podem ser obtidas pela Secretaria de Direitos Humanos pelo (17) 3422-2770.