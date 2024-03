Direito da Unifev promove campanha solidária de Páscoa

Iniciativa busca arrecadar chocolates para serem destinados às crianças assistidas pela Associação Beneficente Caminho de Damasco.

A Unifev, por meio da graduação em Direito, está promovendo a campanha Páscoa Solidária 2024, cujo objetivo é arrecadar chocolates e livros para serem doados às crianças atendidas pela Associação Beneficente Caminho de Damasco. Os interessados em ajudar podem realizar as suas doações no Núcleo de Práticas Jurídicas, localizado na Cidade Universitária, até o dia o 7 de março.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Esp. Fernando Guastini, a campanha já se tornou tradição na Instituição. “A iniciativa proporciona aos alunos a consciência solidária e fomenta o espírito fraternal. Assim, desenvolvemos a visão do contexto social e preparamos os universitários para o mercado de trabalho com humanidade. Para isso, contamos com a contribuição de toda a comunidade acadêmica e, também, da população”, completou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.