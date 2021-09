‘Direita Votuporanga’ segue com dois ônibus para manifestação de 7 de setembro em SP

Ato em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Avenida Paulista deve ser o maior do país; grupo “Direita Votuporanga” organizou também uma carreata no Parque da Cultura.

Manifestantes em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de todas as regiões do país se preparam para os protestos, cujos pontos mais importantes serão a Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, e a Avenida Paulista em São Paulo, nesta terça-feira (7), feriado do Dia da Independência do Brasil.

O Grupo Direita Votuporanga preparou duas formas de participação nos atos. Para aqueles que pretendem viajar, dois ônibus foram preparados em um itinerário que sai na segunda-feira (6), às 22h, do Posto Villar; com retorno, previsto para 17h de 7 de setembro.

Procurado pela reportagem do Diário, Ronaldo, um dos organizadores, explicou que o primeiro ônibus já está lotado e no segundo existem somente duas ou três vagas remanescentes. Para maiores informações, devem ligar no (17) 99762-0715.

Questionado sobre valores, Ronaldo explicou que o grupo conta com alguns patrocínios e o valor restante foi dividido por poltrona, neste segundo ônibus, interessados devem contribuir com R$ 60 que será aplicado nos custos da viagem, como alimentação, por exemplo.

Para os manifestantes que não embarcarão para SP, o grupo preparou um evento cívico no Parque da Cultura em Votuporanga, previsto para às 10h; uma carreata deve ser realizada em seguida, terminando no ponto de início.

Perguntado sobre o mote da manifestação, Ronaldo declarou: “A palavra é liberdade. Nós queremos liberdade de todo o tipo, inclusive de expressão. Liberdade para você poder falar, se expressar, agir, e principalmente, liberdade para o presidente Jair Bolsonaro governar o Brasil. Essa manifestação é pela nossa independência; para não ficarmos dependente de nenhum poder, porque o poder emana do povo e isso é constitucional. No nosso país o poder é único e dividido em três subpoderes: Executivo, Legislativo e Judiciário; mas infelizmente o Judiciário quer agir como único e supremo, isso está atrapalhando a condução do país. O que a gente quer é a liberdade”.

Ronaldo ainda explicou uma das pautas defendidas pelo grupo, o denominado voto impresso: “Por que a gente defende tanto o voto impresso? Porque não queremos confiar em um número que alguém colocou dentro de um computador, queremos pegar o papel e auditar as eleições, para saber se realmente foi aquilo que aconteceu. Voltando ao motivo [da manifestação] é isso, liberdade em todos os aspectos da palavra”.