Direita Votuporanga participará com dois ônibus de manifestação de Bolsonaro em SP 

Evento na Avenida Paulista ocorre neste domingo (25); interessados podem procurar informações nas redes sociais do grupo.

O grupo Direita Votuporanga marcará presença com pelo menos dois ônibus na manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para este domingo (25.fev), às 15h, na Avenida Paulista, em São Paulo. Um dos veículos já está lotado e o outro ainda resta algumas vagas a serem preenchidas.

Ao Diário, um dos líderes do movimento em Votuporanga, Matheus Negri, explicou: “A manifestação que o presidente Bolsonaro convocou foi para que ele pudesse dar a versão dele sobre os fatos que estão sendo discutidos contra ele no Poder Judiciário do Brasil. Então, como os processos, às vezes, que tramitam sem permitir o acesso aos autos, muitas vezes uma ala da imprensa, que é mais alinhada com o atual governo, acaba distorcendo fatos. E muitas vezes é produzido até fake news sobre esses processos. Então, o principal objetivo ali é dar a versão dele para todo o povo.”

“Então nosso desejo no ato é defender um estado democrático de direito. A justiça imparcial é o primário da democracia. Se não tem uma justiça de direito imparcial, de fato, né, o nosso estado democrático de direito acaba sendo abalado. Então, a ideia é essa, é ele dar a versão dos fatos, e defender o estado democrático de direito, ou seja, nossa única e exclusiva vontade é ouvir o que o presidente tem para falar”, emendou.

Questionado sobre a forma de participação ou até mesmo de uma possível escalada no movimento, Matheus Negri foi taxativo: “Estamos acertados de que de forma alguma haverá qualquer tipo de agressão as instituições de Estado, assim como a pessoas, até porque nosso intuito não é esse. Só queremos demonstrar para o Brasil e para o mundo os dois lados da moeda.”

“E assim recomendamos o uso de vestimentas nas cores verde, amarelo, azul, ou seja, nas cores da bandeira nacional. Não recomendamos camisetas de clubes de futebol, exceto da seleção brasileira. E obviamente não vestiremos vermelho. Cartazes ou faixas também não são bem-vindos, até porque pode haver distorções e nós queremos evitar esse tipo de coisa”, detalhou.

Perguntado sobre a disponibilidade de vagas na viagem, Negri explicou que ainda há poltronas disponíveis, ao custo de R$ 120, e que podem ser reservadas diretamente por meio das redes sociais do grupo Direita Votuporanga.