Direita, esquerda ou até “de Neymar”: versatilidade foi decisiva para Tite levar Rodrygo à Copa 

Jovem de 21 anos tem sido utilizado em diferentes posições e atuou mais recuado em última oportunidade pela seleção brasileira; opinião de técnico do Real Madrid pesou para convocação.

No processo para fechar a lista dos 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Tite e seus auxiliares decidiram escolher, um a um, titulares e reservas de cada posição. No ataque, a ponta esquerda foi ocupada por Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Já na direita, Raphinha e Antony foram os escolhidos. Ao centro, como referência, a opção foi por um trio, formado por Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro. Mas… e Rodrygo?

O jovem de apenas 21 anos foi a exceção, sem ocupar uma vaga específica, mas podendo ser utilizado em todas elas. Até mesmo numa função mais criativa, que vem sendo desempenhada por Neymar.

“A gente tem visto ele jogando de falso 9, jogando de 10, jogando “de Neymar” no Real Madrid, tendo a capacidade de jogar do lado esquerdo e lado direito”, explicou Matheus Bachi, filho e auxiliar de Tite, que não esconde a admiração por Rodrygo: “Ele é um curinga, mas um curinga que faz muito bem todas essas funções.”

A versatilidade de Rodrygo é elogiada desde os tempos de Santos, mas foi aprimorada após a chegada dele na Espanha, em 2019. Ambidestro, ele passou a maior parte da carreira na ponta esquerda, mas nunca se opôs a atuar em outras posições e funções.

Mais adaptado ao futebol europeu – e também mais desenvolvido fisicamente -, o atacante tem ganhado espaço no Real Madrid nesta temporada, sendo titular em 14 dos 18 jogos do clube merengue.

“Ele pode jogar na ponta direita, ou também pelo lado esquerdo para substituir o Vinícius Júnior. Em algumas partidas, posso colocá-lo ao lado do Karim Benzema, ou até mesmo no lugar do próprio Benzema. Ele é um atacante completo e isso pode ser muito produtivo para ele”, elogiou Carlo Ancelotti, em entrevista recente.

A análise do treinador italiano também foi importante na escolha de Tite e comissão técnica.

“A gente está atento a todos os detalhes. Tivemos no Real Madrid, vimos os treinamentos, conversamos muito com o Ancelotti e com os atletas, o momento deles é muito importante”, explicou Cléber Xavier, também auxiliar de Tite.

Na Seleção, Rodrygo recebeu a primeira chance ainda 2019, em amistosos contra Argentina e Coreia do Sul. De lá para cá, teve outras cinco convocações e, no total, disputou 124 minutos ao longo de sete jogos. O único gol marcado foi no começo do ano, em partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias.

Na última oportunidade com a amarelinha, em amistoso contra a Tunísia, em setembro, o jovem atuou em posição até então inédita com Tite, como meio-campista.

Rodrygo e os outros 25 convocados se apresentam à Seleção na próxima segunda-feira, em Turim, na Itália. O grupo embarca para o Catar na sexta-feira (19) e estreia na Copa no dia 24, contra a Sérvia, às 16h.