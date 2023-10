Diniz tira Guilherme Arana e Richarlison do time para enfrentar o Uruguai 

Técnico esboça o Brasil com três alterações em relação ao jogo contra a Venezuela. Duelo desta terça-feira ocorre às 21h, no Estádio Centenário.

A seleção brasileira terá mudanças na escalação para enfrentar o Uruguai, nesta terça-feira, às 21h, no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em treino realizado neste domingo, no estádio do Peñarol, o técnico Fernando Diniz esboçou a equipe com três alterações, duas delas por opção. Além de Danilo, cortado por lesão, saíram Guilherme Arana e Richarlison. No lugar deles, entraram Yan Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus.

Casemiro, que havia ficado fora do treino de sábado, por conta de dores no tornozelo, trabalhou a campo e será titular.

Diniz esboçou a Seleção com: Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Jesus.

Se confirmado como titular, Carlos Augusto fará sua estreia com a amarelinha. O jogador de 24 anos foi revelado no Corinthians e, após passagem pelo Monza, da Itália, foi contratado nessa temporada pela Inter de Milão.

Já Gabriel Jesus não é titular desde a terceira rodada da Copa do Mundo do Catar, quando iniciou a partida contra Camarões, na qual o então técnico Tite poupou os principais jogadores.

Sacado da equipe, Richarlison teve uma breve conversa com o técnico Fernando Diniz antes do trabalho tático. O camisa 9 não balança as redes pela Seleção há seis partidas.

A atividade deste domingo já contou com o zagueiro Adryelson, convocado para o lugar de Nino, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treino de sábado.

Nesta segunda, o Brasil ainda fará o último trabalho antes da partida contra o Uruguai.

*Com informações do ge