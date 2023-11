Diniz fecha lista de convocados, mas divulgação é adiada; entenda 

Fernando Diniz fecha lista de convocados para enfrentar Colômbia e Argentina, mas anúncio deve acontecer apenas após a final da Conmebol Libertadores.

O técnico Fernando Diniz já formulou a convocação da seleção brasileira para as partidas contra Colômbia e Argentina, em novembro, pelas Eliminatórias, mas a divulgação da lista acontecerá somente na próxima semana.

A CBF ainda não anunciou a data em que tornará pública a convocação, a tendência inicialmente era que isso ocorresse na segunda-feira (13), dois dias após a final da Conmebol Libertadores entre Fluminense, de Fernando Diniz, e Boca Juniors; entretanto, a final teve data alterada e antecipada para as 17h deste sábado (4).

Por determinação da Fifa, os atletas convocados e seus respectivos clubes precisam ser informados da convocação 15 dias antes da data Fifa. Como o próximo período para jogos entre seleções se inicia em 13 de novembro, tal notificação precisou ser feita até o último domingo.

A lista conta com mais de 23 jogadores. Os “cortes” só serão feitos às vésperas do anúncio.

A Seleção mudou seu cronograma habitual por conta da agenda de Diniz. Na última sexta, ele viajou com o Fluminense para Belo Horizonte, onde enfrentou o Atlético-MG, no sábado. O Tricolor carioca volta a campo já nessa terça, contra o Bahia.

O planejamento da CBF é de que os jogadores se apresentem na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 13 de novembro. O jogo contra a Colômbia é dia 16, em Barranquilla. Depois, o clássico contra a Argentina será no dia 21, no Maracanã.

Vindo de empate com a Venezuela e derrota para o Uruguai, o Brasil ocupa o terceiro lugar das Eliminatórias, com sete pontos.

*Com informações do ge