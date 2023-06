DIG prende suspeito de assassinato no bairro Pró-Povo 

J.F.M.C., de 36 anos, conhecido como ‘Fernando’, é apontado como o responsável pela morte de Tiago Roberto dos Santos, de 35 anos, conhecido como ‘Sadoco’, no mês de maio.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Votuporanga/SP, esclareceu, nesta segunda-feira (19.jun), o assassinato de Tiago Roberto dos Santos, de 35 anos, conhecido como ‘Sadoco’, no mês de maio, na zona norte do município.

De acordo com o apurado, a investigação levou os policiais até J.F.M.C., de 36 anos, conhecido como ‘Fernando’, que teria praticado o crime por conta de tráfico de drogas.

De acordo com o processo, ‘Sadoco, foi encontrado pelos seus próprios irmãos, no dia 12 de maio, já em estado de decomposição, em um córrego, em uma mata aos fundos do bairro Pró-Povo. Quando foi encontrado sem vida, ele estava desaparecido e não mandava notícias há dois dias.

A investigação apontou que o corpo de Tiago apresentava sinais de violência, que foram causados por golpes de pedaço de madeira, na região da cabeça.

A Polícia Civil descobriu ainda que o suspeito, “Fernando”, é conhecido dos meios policiais como usuário de drogas e pela prática de furtos, para sustentar o vício em drogas; assim como a vítima, que também era conhecida como usuária de drogas.

Segundo a DIG, o crime teria sido motivado por um desentendimento envolvendo o tráfico de drogas.

A prisão temporária de ‘Fernando’ foi expedida pela Justiça e ele foi preso na manhã desta segunda-feira, em sua casa, no bairro Pró-Povo, inclusive, próximo do local onde o corpo de ‘Sadoco’ foi encontrado.

Após ser ouvido na sede da DIG, ‘Fernando’ foi encaminhado para uma unidade prisional.