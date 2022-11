DIG prende procurado pela Justiça em Votuporanga 

Indivíduo tentou fugir em uma motocicleta, mas caiu e acabou preso.

Um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), nesta quarta-feira (16.nov), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, os investigadores da Delegacia Especializada procuravam por “Cardume” e descobriram a localização do imóvel, onde o suspeito se escondia.

No entanto, quando iniciaram a abordagem do indivíduo que passava próximo de seu endereço em uma motocicleta Honda/Twister, ele percebendo a presença dos investigadores, tentou fugir em alta velocidade, inclusive, às vezes, pela contramão de direção; porém, acabou caindo com o veículo.

Em seguida, o suspeito optou por continuar sua fuga a pé, pulando o alambrado de um clube; contudo, foi alcançado pelos policiais e preso. Ainda segundo apurado, durante a fuga, o indivíduo se desfez de uma sacola contendo aproximadamente R$ 22 mil, que seria oriundo do tráfico de drogas.

“Cardume” foi apresentado na Delegacia de Polícia, ouvido e colocado à disposição da Justiça. A motocicleta e o dinheiro foram apreendidos.