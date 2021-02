DIG prende irmãos suspeitos de assassinar casal em Votuporanga

Fernanda Peres e Roberto da Silva foram encontrados com marcas de tiro em uma casa no bairro Pozzobon, mas em dias diferentes. M.Y.W., conhecido como “Nagoia” e, H.Y.W., vulgo “Japa”, são investigados pelos homicídios.

Dois irmãos foram presos na manhã desta terça-feira (9) por suspeita de envolvimento no assassinato de um casal no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP. Fernanda Mara dos Reis Peres, de 42 anos e Roberto Valdemar da Silva, de 40 anos, foram encontrados com marcas de tiros na casa dele, mas em dias diferentes.

Segundo a Polícia Civil, após os crimes, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) cumpriu dois mandados de prisão temporária contra os irmãos M.Y.W., conhecido como “Nagoia” e, H.Y.W., vulgo “Japa”, investigados pelos homicídios.

Eles foram encontrados nas casas deles, onde os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados à prisão.

Relembre o crime

Fernanda Mara dos Reis Peres foi assassinada na madrugada do dia 1º de fevereiro, depois que criminosos invadiram a casa do namorado dela e atiraram. A vítima foi atingida com tiros no rosto e nas costas. O namorado conseguiu fugir naquele dia.

Vizinhos ouviram os disparos e acionaram a polícia. A equipe médica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e constatou o óbito no local.

Já no dia 3 de fevereiro, o corpo de Roberto Valdemar da Silva foi encontrado na casa. Ele estava em estado de decomposição e tinha sinais de violência por disparos de arma de fogo.

Segundo a polícia, o casal tinha passagem por tráfico de entorpecentes e cumpriu pena pelo crime.