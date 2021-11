DIG investiga morte de homem após briga por ciúme em Votuporanga 

Segundo o boletim de ocorrência, agressões à Francisco José Carlos, de 57 anos, ocorreram no dia 31 de outubro; autor foi ouvido na DIG e caso é investigado.

Um homem de 57 anos que estava internado no Hospital de Base em São José do Rio Preto/SP, não resistiu e morreu nesta quarta-feira (10). Francisco José Carlos se envolveu em uma confusão com um indivíduo chamado “M.,” no último dia 31 de outubro, na Rua Bahia, no bairro Santa Luzia, em Votuporanga/SP, o motivo seria ciúme.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram à polícia que estavam em um churrasco quando à confusão teria começado e resultando no desfecho violento após a briga com outro homem. Francisco foi encontrado desacordado após a briga, sendo socorrido e encaminhado ao HB, onde permaneceu até o óbito.

O autor apontado como “M.,” deixou o local após a briga e não foi preso; nesta sexta-feira (12), ele foi ouvido na DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde o caso é investigado. Em contato com o Delegado de Polícia, Dovair Carmona, explicou que testemunhas estão sendo ouvidas e ao concluir o inquérito deve optar pelo indiciamento ou não de “M.,” pela morte de Francisco, podendo ainda indiciá-lo por lesão corporal seguido de morte.