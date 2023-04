DIG intercepta traficantes e apreende 5 kg de maconha em rodovia 

Abordagem da Polícia Civil ocorreu na Rodovia Feliciano Salles Cunha; indivíduos de 39 a 41 anos residiam nos bairros Pró-Povo e São João. Entorpecente seria distribuído em Votuporanga.

Dois moradores de Votuporanga/SP foram presos na noite da última sexta-feira (21.abr), na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), próximo a Guzolândia/SP, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que contou com apoio da Polícia Civil de Valentim Gentil/SP, apreendeu mais de 5 kg de maconha.

De acordo com o apurado, após o trabalho de investigação, os policiais civis localizaram o veículo GM/Prisma, que buscaria o entorpecente para ser traficado em Votuporanga.

No entanto, ao dar a ordem de parada, o condutor A.R.P., de 39 anos, morador do bairro Pró-Povo, e o passageiro G.A.F., de 41 anos, morador do bairro São João, tentaram fugir, inclusive, dispensando os oito tabletes da droga as margens da rodovia.

Os indivíduos foram presos e apresentados na Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.