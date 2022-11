DIG de Votuporanga prende procurado pela Justiça em Jales 

Suspeito que possui condenação por assassinato em Cosmorama/SP, era procurado por roubo em Parisi/SP.

Investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, prenderam nesta quinta-feira (17.nov), em Jales/SP, um indivíduo que estava foragido da Justiça desde o ano passado.

De acordo com o apurado, o indivíduo possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, pelo crime de roubo, em Parisi/SP. Durante o trabalho de investigação que levou a prisão do suspeito, os investigadores descobriram que ele integrava uma facção criminosa paulista, e que, é egresso recente do sistema prisional, após 12 anos, quando cumpriu condenação por homicídio; crime ocorre em Cosmorama/SP.

Indivíduo que não teve identidade revelada foi preso e apresentado na sede da DIG, em Votuporanga, ouvido e colocado à disposição da Justiça em uma unidade prisional da região.