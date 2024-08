DIG de Votuporanga prende condenado por furto de gado no MS 

O homem, morador de Américo de Campos/SP, condenado a mais de 32 anos de prisão foi capturado na manhã desta quinta-feira (1º), em Três Lagoas.

A Polícia Civil de Votuporanga/SP prendeu um homem condenado a mais de 32 anos de prisão por furto de gado bovino na região. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º.ago), no bairro Chácara Imperial, em Três Lagoas/MS.

De acordo com o apurado, atualmente, havia três mandados de prisão em aberto contra ele, sendo que em um desses processos ele responde pelo furto de 109 cabeças de gado. O homem morava em Américo de Campos/SP e estava sendo procurado pela Justiça.

A prisão ocorreu após policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga identificarem o paradeiro dele no Estado do Mato Grosso do Sul e pedirem a Justiça um mandado de busca e apreensão.

No momento da prisão, o indivíduo tentou fugir em uma moto, mas foi alcançado, contido e preso. Ele foi encaminhado para a sede do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas, ouvido e encaminhado para uma unidade carcerária, onde permanece à disposição da Justiça.