DIG de Votuporanga prende assassino de jovem de Riolândia 

Prisão de M.A.S.V., conhecido como ‘Mike’, ocorreu em Campinas/SP e contou com apoio do GOE da Polícia Civil. Indivíduo era procurado também no Estado da Paraíba.

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP prenderam manhã desta terça-feira (21.mai), em Campinas/SP, um indivíduo procurado por homicídio, ocorrido em Riolândia/SP, no ano de 2022.

De acordo com a polícia, à época, M.A.S.V., de 25 anos – conhecido como ‘Mike’, foi apontado como sendo um dos autores do homicídio praticado contra um jovem, de 24 anos, morto a facadas, em um bar da cidade.

De lá para cá, foragido há dois anos, a sequência de fugas do indivíduo terminou após trabalho de inteligência policial desenvolvido pela DIG, onde ‘Mike’ foi identificado em um endereço que estaria residindo no bairro Vila Palmeiras II, na periferia de Campinas.

Nesta terça-feira, a operação que resultou na prisão foi deflagrada com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) da Polícia Civil.

O preso foi encaminhado para o Plantão Policial da 2ª Delegacia Seccional, para cumprimento do mandado prisão preventiva. Em pesquisas, foi constatado um outro mandado de prisão contra “Mike”, do Estado da Paraíba. Após as comunicações de praxe, o preso será encaminhado para unidade prisional e ficou à disposição da Justiça.