DIG de Votuporanga captura procurados pela Justiça

Operação resultou na prisão de R.L.M., de 38 anos, e G.V.S.I., de 28 anos; entre os crimes praticados, furtos e estupro de vulnerável.

Uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (13.mai), culminou na prisão de dois procurados pela Justiça.

De acordo com o apurado, após trabalho de investigação desenvolvido pela Delegacia Especializada, foi identificado o indivíduo R.L.M., de 38 anos, como sendo o autor de diversos furtos ocorridos em Votuporanga, principalmente em estabelecimentos comerciais com portas de vidro, as quais eram arrombadas para a prática dos crimes.

Em seguida, após a identificação da autoria, a DIG representou pela prisão preventiva do indivíduo, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário. Com o mandado em mãos, os agentes localizaram e prenderam R.L.M., em Votuporanga.

Ainda durante a manhã, policiais civis prenderam G.V.S.I., de 28 anos, procurado pelo crime de estupro de vulnerável, praticado no ano de 2019, contra uma adolescente de 13 anos, em Votuporanga.

Segundo apurado, o indivíduo foi condenado a uma pena de oito anos e seis meses em regime fechado, sendo preso em Álvares Florence/SP.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e devem ser transferidos para unidades prisionais da região.