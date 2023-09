DIG de Fernandópolis esclarece roubos a idosos 

A mulher de 37 anos apontada como responsável pelos crimes de março de 2022 e setembro de 2023 foi presa nesta quarta-feira (27), no bairro Ana Luiza.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Fernandópolis/SP, após investigação policial, esclareceu a autoria de dois roubos ocorridos na cidade, em que as vítimas são pessoas idosas. Os crimes ocorreram em 4 de março de 2022 e 20 de setembro de 2023. Uma mulher de 37 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (27.set) pela Polícia Civil.

De acordo com o apurado, após representação do Delegado de Polícia à Justiça local pela prisão temporária, policiais civis cumpriram o mandado e localizaram a investigada em sua casa, no bairro Ana Luiza.

Com a prisão, a investigada foi interrogada na sede da DIG, formalmente indiciada nos respectivos inquéritos e submetida aos demais atos de Polícia Judiciária.

A prisão tem o prazo inicial de cinco dias. Após a audiência de custódia a mulher será encaminhada para a cadeia de Nhandeara/SP, onde permanecerá à disposição da Justiça.