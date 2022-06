DIG captura em Goiás acusado de homicídio nas Paineiras 

Ação que integrou policiais civis de paulistas e goianos prenderam E.B.S., de 31 anos, em Inaciolândia/GO, nesta quinta-feira.

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prenderam no Estado de Goiás o acusado de matar a facadas o votuporanguense Álvaro Benedito Manente, de 55 anos, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga/SP, em outubro de 2021.

De acordo com apurado, desde o assassinato, agentes da Polícia Civil trabalham para elucidar e prender E.B.S., de 31 anos, apontado pelas investigações como o autor do crime na zona oeste da cidade.

No dia do crime, E.B.S., teria discutido com a vítima e depois o esfaqueado, sendo que devido a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Depois disso, o acusado fugiu e após meses de procura os investigadores receberam informações de que ele estaria escondido em Inaciolândia/GO, município com pouco mais de 6 mil habitantes.

Uma operação resultou na prisão do procurado que foi apresentado na Delegacia Regional de Itumbiara/GO, onde os termos da prisão foram formalizados e o homem colocado à disposição da Justiça.

Relembre o crime

No dia três de outubro do ano passado, à vítima foi encontrada caída na calçada da Rua Paraíba, apresentando ferimentos à faca no pescoço, peito e na barriga. Sendo que a principal hipótese é de que tudo teria acontecido durante uma discussão nas proximidades.

Ainda segundo registro da ocorrência, uma testemunha teria relatado um bate-boca entre Álvaro e o suspeito, tudo isso, momentos antes dele ter sido encontrado sem vida. A vítima, após ser golpeada, teria saído e tentado voltar para casa em sua motocicleta, contudo, não resistiu e caiu na calçada, momento em que populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); contudo, a equipe constatou o óbito no local.

O corpo de Álvaro foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e posteriormente liberado aos familiares; o sepultamento ocorreu no início da tarde da segunda-feira (4) no cemitério municipal.