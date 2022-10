Diego Costa treina e pode reforçar o São Paulo 

Desfalque há três jogos por causa de uma tendinite, zagueiro tem chance de enfrentar o Coritiba, quinta, no Morumbi.

O zagueiro Diego Costa pode reforçar o São Paulo nesta quinta-feira (20.out), contra o Coritiba, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Desfalque da equipe há três jogos por causa de uma tendinite no joelho, o defensor participou de todo o treino realizado nesta terça-feira, na reapresentação do elenco tricolor após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, domingo.

Se tiver condições de ser relacionado, Diego Costa ajudará o técnico Rogério Ceni num momento em que a defesa está comprometida por lesões e suspensões.

Além de Arboleda, afastado desde junho por causa de uma lesão no tornozelo, Ceni não terá Miranda, com uma contusão no joelho, e também Ferraresi e Beraldo, que foram expulsos contra o Palmeiras.

A possível volta de Diego Costa dá uma opção a mais ao treinador, que só tem Léo e Luizão prontos para jogar.

Alisson, com dores na coxa direita, fez tratamento no CT, assim como Miranda e Caio. Arboleda e Gabriel Neves, em evolução, fizeram atividades em campo, mas ainda sem previsão de retorno.

Nikão, por outro lado, avançou na recuperação de uma lesão na coxa e participou da última parte do treinamento, com o restante do elenco, quando Ceni promoveu um exercício em campo reduzido.

Uma possível escalação para o jogo de quinta-feira tem Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa (Luizão), Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick; Luciano e Calleri.

Com 41 pontos, o São Paulo tenta se aproximar do bloco de oito times que buscam vaga na Libertadores. O América-MG, com 45 pontos, é o oitavo.