Diego Costa se recupera e prepara volta ao São Paulo após seis meses 

Em meio à onda de lesões no clube, zagueiro e capitão do Tricolor tem treinado com o elenco e deve estar à disposição para retomada da temporada.

Em meio à sequência de problemas clínicos com parte do elenco, que inclusive resultou em mudanças no departamento médico, o São Paulo conta com uma boa notícia nesta segunda semana de intertemporada: o iminente retorno do capitão Diego Costa.

O zagueiro de 23 anos tem treinado com o elenco e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o retorno da temporada, no início do mês de abril, com as disputas de Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Diego Costa passou por uma cirurgia no joelho em dezembro e ainda não atuou em 2023. O último jogo do defensor foi na final da Sul-Americana do ano passado, em 1º de outubro, na derrota para o Independiente Del Valle, do Equador. A volta virá seis meses depois da despedida da temporada passada.

Depois de participar do duelo que terminou com o vice-campeonato são-paulino, Diego Costa se afastou para cuidar de uma tendinite no joelho esquerdo, motivo que fez o capitão tricolor perder a reta final de Brasileirão.

Em dezembro, Diego Costa fez a retirada de um fragmento ósseo no joelho esquerdo e passou a pré-temporada inteira no Reffis plus.

O tratamento evoluiu na reta final da fase de grupos do Paulistão, quando Diego Costa passou a realizar atividades de transição e participar de parte dos trabalhos com o elenco.

Havia a expectativa de o atleta retornar para uma eventual decisão do Estadual, mas o São Paulo se despediu nas quartas de final do Paulistão ao perder para o Água Santa nos pênaltis, no último dia 13.

Diego tem participado dos treinos com bola e deve, enfim, estar pronto para estrear na temporada 2023. O zagueiro chega como reforço para um setor que enfrentou problemas no Estadual.

Arboleda, também titular do time, sofreu com uma tendinite e perdeu boa parte do Paulistão. O zagueiro só retornou à lista de relacionados justamente no duelo com o Água Santa, mas viu a desclassificação no banco de reservas.

Por outro lado, Ferraresi, que vinha em fase ascendente, sofreu uma grave lesão no joelho no clássico contra o Palmeiras e talvez nem volte a vestir a camisa do Tricolor.

Sem os potenciais três titulares (para duas vagas), Rogério Ceni e comissão técnica dependeram quase que exclusivamente da dupla Alan Franco e Beraldo.

O primeiro chegou neste ano e precisou se adaptar rapidamente ao time, enquanto o segundo pulou etapas e ganhou minutos (e elogios) importantes na competição estadual.

Com Diego Costa de volta, no entanto, a hierarquia da zaga são-paulina começa a se reestabelecer. Depois de longos meses, o capitão tricolor está perto de retornar, e justamente no momento de início das principais competições da temporada.

*Com informações do ge