Diego Costa, Gabriel e Nestor reforçam o São Paulo

Trio estava suspenso no Brasileirão e volta agora para o duelo com o Palmeiras, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja possível escalação.

O elenco do São Paulo voltou aos treinos nesta terça-feira (12.jul), dois dias depois de empatar com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe agora mira o duelo desta quinta, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Como venceu o jogo de ida no Morumbi por 1 a 0, o São Paulo pode empatar no jogo do Allianz Parque, às 20h, que avança às quartas de final.

Para esse duelo, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o retorno de jogadores importantes, que estavam suspensos contra o Atlético-MG. Diego Costa, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor devem ser titulares contra o Palmeiras.

Entre os que se recuperam de lesões, André Anderson participou de parte das atividades em campo nesta terça, enquanto Andrés Colorado continuou em trabalho de transição.

Nikão, que está recuperado, mas não foi relacionado contra o Atlético-MG, pode voltar à lista de convocados no duelo contra o Palmeiras.

Uma escalação provável para o jogo de quinta tem Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patric e Welington; Calleri.

*Com informações do ge