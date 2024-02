Diego Costa explica como elenco vê Caio Paulista no rival: “Tem a carreira dele” 

Decisão de domingo colocará o lateral-esquerdo frente a frente com o São Paulo em Belo Horizonte.

Embora não deva ser titular no jogo da Supercopa, domingo, no Mineirão, Caio Paulista será um personagem de destaque na decisão entre Palmeiras e São Paulo. Ex-jogador do Tricolor, o lateral-esquerdo enfrentará o seu ex-clube pela primeira vez e deverá ser alvo de torcedores são-paulinos.

Ex-colega de Caio, Diego Costa comentou sobre o reencontro com jogador no fim de semana. O zagueiro, porém, preferiu não opinar sobre a decisão do atleta de pular o muro nesta temporada: “Como você falou, é um ex-companheiro. Hoje a gente olha para o nosso grupo, a partir do momento que ele foi para lá, ele tem a carreira dele. Estaremos focados em ganhar o jogo, independente de quem estiver do outro lado”, declarou o jogador.

Após a vitória contra o São Paulo na Neo Química Arena, que derrubou o tabu de quase uma década, o zagueiro foi perguntado também sobre sua situação contratual. Com vínculo até o fim do ano, tem conversas avançadas para acertar um novo vínculo, assim como o equatoriano Arboleda: “Desde os meus primeiros jogos como profissional, sempre tratei com muito respeito e carinho essa camisa. Ano passado foi muito difícil, joguei pouco por conta da lesão, mas acho que tem coisas que vêm para amadurecer, a lesão me trouxe mais maturidade. Sobre o contrato, vamos ver isso mais para frente. Nesta semana, estou focado nestes jogos decisivos e mais para frente veremos o contrato.”

O duelo entre São Paulo e Palmeiras na decisão da Supercopa Rei ocorre no próximo domingo (4), às 16h, no Mineirão.