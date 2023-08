Diego Aguirre afasta quatro jogadores e reduz elenco do Santos 

Laterais Cadu e Pedrinho Scaramussa, zagueiro Robson Reis e meia Ed Carlos treinarão em horários alternativos.

O técnico Diego Aguirre decidiu afastar quatro jogadores do elenco do Santos. Os laterais Cadu e Pedrinho Scaramussa, o zagueiro Robson Reis e meia Ed Carlos passaram a treinar, a partir desta quinta-feira, em horários alternativos. Os jogadores não cometeram nenhum ato indisciplinar, e a decisão do treinador foi técnica. Aguirre viu a necessidade de reduzir o grupo para o restante da temporada e comunicou que não contará com o quarteto.

Os quatro atletas, aliás, chegaram a treinar com o grupo durante a atividade da manhã desta quarta. Robson Reis e Ed Carlos já haviam sido afastados por Paulo Turra anteriormente. Porém, com a saída do antigo comandante, a dupla foi reintegrada no último dia 8.

Cadu entrou em campo em apenas duas oportunidades nesta temporada. Foi titular no empate contra o Blooming, na despedida do Peixe na Copa Sul-Americana, além de entrar no segundo tempo da derrota para o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro. Já Pedrinho Scaramussa ainda não fez a estreia pelo time profissional do Peixe. Os dois, inclusive, foram reservas na derrota para o Fortaleza, no último domingo, pelo Brasileirão.

Durante o treino desta terça-feira, o técnico Diego Aguirre comandou uma atividade tática, com trabalhos como finalizações, posicionamento, passe e movimentação em campo.

O treinador também fez treinamentos de ataque contra defesa, mas ainda sem esboçar um time titular para enfrentar o Grêmio, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo contra o Tricolor gaúcho, o técnico santista contará com o retorno do goleiro João Paulo, do meia Lucas Lima e do atacante Mendoza.

Uma preocupação de Aguirre é o número de jogadores que estão pendurados para a sequência do Campeonato Brasileiro. São sete jogadores: Joaquim, Messias, Gabriel Inocêncio, Camacho, Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Braga. Sandry também possui dois cartões amarelos, mas está lesionado e não deve atuar mais em 2023.

