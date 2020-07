Diário lança neste sábado Coluna Votuporanga Antiga

Para um perfeito resgate as nossas origens o Diário de Votuporanga convidou o historiador Ravel Gimenes para resgatar o passado.

Rua Amazonas em 1960

Aqui podemos observar duas imagens muito significantes para a história de Votuporanga. Ambas foram clicadas pelo fotógrafo Húngaro Tibor Jablonsky, que junto com o fotógrafo Maurício Coelho viajaram pelo Brasil nos anos 50 e 60 para registrar as nossas cidades para o IBGE. Na época, o sentido de direção da rua era o oposto que é atualmente. O ponto exato das imagens é a rua Amazonas, esquina com a rua Santa Catarina.

Algodoeira Matarazzo

Quem observa a grandeza e o complexo de prédios onde está estabelecido o Ecotudo Sul, não consegue imaginar que aquela estrutura se originou na década de 40 – com a expansão das atividades e produções da Família Matarazzo no Brasil, em especial no Estado de São Paulo. No ano de 1943 é lavrada a escritura de venda de aproximadamente 265.000 m2 para a S.A Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Já a sua inauguração aconteceu em 1946, exclusivamente para o beneficiamento do algodão (já que em outras indústrias beneficiavam o caroço para a extração de óleo ou realizavam a tecelagem da matéria-prima, por exemplo). No ano de 1987, o complexo foi transmitido à Sociedade Algodoeira Centro Oeste e posteriormente, no início dos anos 2000, para a Universo Cotton Ltda. Durante um período acomodou ainda o Museu Municipal Edward Coruripe Costa e hoje mantém em funcionamento (conforme mencionado anteriormente) o Ecotudo Sul. Fonte: Revista Votuporanga 29 anos de progresso, do jornal A Vanguarda, 1966.

Vista aérea da Praça do Largo da Matriz

Logo após a inauguração do Jardim, no início da década de 60 – Nessa imagem, também observa-se a construção das torres da Igreja Matriz, é válido acrescentar que foram construídas uma por vez. À esquerda da fotografia, vemos duas construções de grande importância para o município: o Cine Votuporanga e o Hotel Vespa.

Atualmente, o local é denominado Praça Dr. Fernando Costa, pela Lei nº 533, de Dezembro de 1962, durante o mandato do prefeito Hernani Nabuco. A homenagem foi ao primeiro interventor federal do estado de São Paulo a visitar nossa cidade. Além disso, Fernando Costa foi ainda o responsável pela nomeação do primeiro prefeito da cidade, o Sr. Francisco de Vilar Horta.

Votuporanga Antiga

