Diálogo com autores marca o Dia Mundial do Livro na Unifev

Encontro literário, promovido pelo curso de Pedagogia, teve a participação de três autores locais de obras infanto-juvenis.

Em celebração ao Dia Mundial do Livro, o curso de Pedagogia da Unifev promoveu, na terça-feira (23.abr), o evento “Diálogo com Autores”. O encontro, realizado no Auditório do Câmpus Centro, reuniu três autores locais de obras literárias infanto-juvenis e estudantes para uma troca de experiências. Os convidados foram os escritores Marcella Cappelletti (Fufunha), Felipe Simonis Seba e Elaine Cristina Ferreira de Oliveira.