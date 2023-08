Dia Nacional da Força Jovem Universal: Câmara aprova inclusão da FJU no calendário oficial do município 

Projeto de lei de autoria da vereadora Jezebel Silva (Podemos) foi aprovado por unanimidade.

A 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na noite desta segunda-feira (28.ago), foi marcada pela aprovação, por unanimidade, do projeto de lei, de autoria da vereadora Jezebel Silva (Podemos), que dispõe sobre a inclusão do Dia Nacional da Força Jovem Universal (FJU) no calendário oficial de eventos do município.

Segundo a lei, “fica incluído no calendário de eventos oficiais do município, o Dia Nacional da Força Jovem Universal, celebrado anualmente no segundo sábado do mês de janeiro, nos termos da Lei Federal nº 14.616, de 07 de julho de 2023”. Em sua fala, a autora do projeto a Força Jovem Universal é uma iniciativa da Igreja Universal criada em 1977.

Segundo Jezebel, o grupo desenvolve projetos direcionados ao público jovem que envolvam temas como conscientização e prevenção às drogas e ao suicídio, prática de atividades esportivas, cursos e workshops e atividades culturais e de lazer, como teatro, cinema, música, dança e passeios turísticos. A Força Jovem Universal visa ajudar os jovens de todas as maneiras por meio de auxílio social, e um dos principais objetivos do grupo é alcançar jovens que se encontram no mundo dos vícios, na criminalidade, que possuem problemas familiares, sem perspectiva de vida a encontrarem um caminho”.

“Como vereadora, sinto-me honrada por ter sido a autora dessa iniciativa que reconhece a importância desse grupo. Agradeço de todo coração aos integrantes da Força Jovem, verdadeiros agentes de transformação. Sigamos juntos, inspirando e impactando vidas com fé e amor”, afirmou Jezebel.

A aprovação foi comemorada por integrantes voluntários que acompanharam a votação nas galerias da sede do Poder Legislativo.

O texto segue para sanção do prefeito Jorge Seba (PSDB).