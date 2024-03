Dia Mundial do Rim: Santa Casa promove ação na praça São Bento nesta quinta-feira 

A partir das 16h, profissionais da Unidade de Diálise e alunos da Unifev estarão à disposição para sanar dúvidas e aferição de pressão e glicemia. No Dia Mundial do Rim, comemorado nesta quinta-feira (14.mar), a Santa Casa de Votuporanga promove uma ação especial na Praça São Bento. A partir das 16h, profissionais da Unidade de Diálise estarão à disposição da comunidade para orientações sobre as doenças renais, seu diagnóstico e cuidados. A atividade consiste em sanar dúvidas, aferição da pressão e glicemia, cálculo do índice de massa corporal (IMC), realização de bioimpedância e uma aula de alongamento. Além de profissionais da Santa Casa, estarão presentes alunos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia e Biomedicina da Unifev e também voluntários da Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo). A médica nefrologista Dra Natália Gondim deu detalhes. “Vai ser um evento para a conscientização da população, em parceria com a Unifev. O objetivo é esclarecer sobre a doença renal crônica, orientar a importância do controle de fatores de risco, principalmente na população de maior risco, como os hipertensos, diabéticos, obesos, tabagistas e idosos” contou.

De acordo com a especialista, estima-se que 10% da população mundial, ou seja 1 a cada 10 pessoas, têm doença renal crônica e a maioria não sabe. A maior dificuldade enfrentada no diagnóstico é a falta de sintomas na fase inicial da doença. “Somente através de exames laboratoriais que conseguimos fazer um diagnóstico precoce. Os sintomas só vão surgir quando a doença avança, com as complicações relacionadas. Daí a importância de detectar precocemente a doença afim de retardar a sua progressão” complementou.

Neste ano, o tema da campanha global é “SAÚDE DOS RINS (& exame de creatinina) PARA TODOS: porque todos têm o direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento”. A creatinina é uma substância originada do metabolismo muscular que é filtrada e eliminada pelos rins. Medir as taxas dessa substância no sangue é uma maneira de avaliar a saúde renal de um paciente. Pessoas que sofrem com doença renal, seja ela aguda (que pode ser revertida) ou crônica (que se caracteriza por diminuição progressiva e irreversível da função dos rins), terão em seu sangue níveis maiores de creatinina. O exame de urina I complementa a avaliação da saúde dos rins, por isso a importância da realização periódica de tais exames.