Dia Mundial do Rim: Funfarme, Prefeitura e laboratórios organizam campanha de conscientização e realizam mais de 1.500 exames de urina em Rio Preto

Ações foram realizadas em mais de 50 locais; cerca de 6 mil pessoas receberam orientações.

O Dia Mundial do Rim, celebrado em 10 de março, foi marcado por uma mega campanha de conscientização e realização de exames de urina para o diagnóstico e monitoramento de doenças renais na população em Rio Preto. Mais de 1,5 mil testes foram feitos e cerca de 6 mil pessoas receberam orientações sobre como cuidar melhor da saúde dos rins. As ações foram organizadas pela Funfarme em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologis (SBN), com a Prefeitura, por meio do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e com laboratórios.

A campanha foi realizada em mais de 50 locais da cidade, como o Ambulatório Geral de Especialidades do Hospital de Base (HB), UBS (Unidades Básicas de Saúde), UPA (Unidades de Pronto Atendimento), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), SAD (Serviço de Assistência Domiciliar), Unimed e nos laboratórios HLab, Laborclin, Ultra-X e Imedi. Ações também foram realizadas em shoppings e supermercados.

O exame realizado na campanha foi o de urina com tira reagente, usada para determinações de parâmetros bioquímicos na urina. Os pacientes que apresentaram alterações no parâmetro de proteínas, foram encaminhados para acompanhamento médico no Ambulatório do HB e para o Centro Médico de Especialidades (CME), da Prefeitura. Durante as ações, foram distribuídos panfletos com dicas e orientações sobre a doença renal crônica.

De acordo com o nefrologista do Hospital de Base, segunda maior instituição em produção SUS (Sistema Único de Saúde) do país, o Dr. Horácio Ramalho, a campanha do Dia Mundial do Rim 2022 foi a mais abrangente em relação aos anos anteriores e por isso as ações realizadas tiveram grande impacto na sociedade. “A campanha deste ano contou com a dedicação de profissionais de diversas áreas da saúde, além de importantes parcerias que contribuíram para que milhares de pessoas pudessem ser avaliadas e tivessem acesso às informações sobre as doenças renais. Esperamos que no ano que vem ela continue sendo esse sucesso”, disse Dr. Horácio Ramalho.

Funfarme

A Funfarme, maior complexo de saúde do interior paulista e segundo maior hospital-escola do Brasil, reafirmando o seu compromisso de cuidar das pessoas em todo o seu ciclo de vida, realizou também exames de urina nos colaboradores que pertenciam ao grupo de risco: obesos, portadores de doenças cardiovasculares e/ou aqueles com história de doença renal na família. Foram realizados 116 testes. Os colaboradores que apresentaram alterações em seus exames, foram encaminhados para atendimento no Espaço Saúde do Colaborador.

Doença Renal Crônica

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) define a doença renal crônica (DRC) por lesão nos rins que se mantém por três meses ou mais, com diversas consequências, pois os rins têm muitas funções, dentre elas: regular a pressão arterial, “filtrar” o sangue, eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água do organismo, produzir hormônios que evitam a anemia e as doenças ósseas, entre outras.

Segundo a SBN, uma em cada 10 pessoas do mundo tem DRC. A estimativa é de que cerca de 200 mil pessoas na região de Rio Preto, que conta com mais de 100 municípios e uma população de 2 milhões de habitantes, têm doença renal crônica.

“A doença renal crônica é silenciosa e por isso os exames de rotina são de extrema importância, pois com o diagnóstico precoce, conseguimos controlar os sintomas, e iniciar os tratamentos o quanto antes, prevenindo a progressão da doença, e diminuindo as chances de o paciente precisar ser submetido a diálise e ao transplante”, explica o nefrologista do HB.

Exames

Os exames de rotina, como o de sangue e o exame de urina simples, são fundamentais para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Estes exames são realizados de graça pelo SUS.

O exame de urina detecta a presença da proteína albumina, responsável por diversas funções no organismo, e quando encontrada na urina, indica alterações das funções renais. Já o exame de sangue, analisa os níveis de creatinina, substância produzida pelos músculos e que em alta concentração no sangue também indica problema nos rins.

Conscientização

A estimativa é de que em 2040 a doença renal crônica possa ser a 5ª maior causa de morte no mundo. Por isso, todos os anos é realizada a Campanha do Dia Mundial do Rim (DMR), idealizada pela International Society of Nephrology (ISN) e coordenada no Brasil pela SBN.

Neste ano, o foco da campanha foi reforçar a importância de incentivar a população a procurar um médico e realizar os exames de rotina, como de urina e o de sangue, para poder identificar possíveis problemas nos rins e com isso aumentar as chances de controle dos sintomas, prevenir complicações, evitar que seja necessário tratamento com hemodiálise ou diálise e também com o tratamento precoce reduz o risco de morte pela doença renal.