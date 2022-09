Dia Mundial do Coração: especialistas ressaltam a importância do check-up

O coração é celebrado em data especial em 29 de setembro. Check-up completo anual é fundamental para se prevenir de problemas cardiológicos, muitos graves e que implicam em risco de morte.

Nesta quinta-feira, 29 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Coração, data para mais uma vez alertar as pessoas, inclusive os jovens, da importância de se realizar o check-up cardiológico completo uma vez ao ano, ao menos. As doenças cardiovasculares provocam 2 vezes mais mortes do que todos os tipos de câncer juntos no Brasil. São a causa número 1 de mortes no Brasil, onde, nos oito primeiros meses do ano (janeiro a agosto) já vitimaram 260 mil pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

“Triste é constatar que boa parte das mortes que compõe essa estatística podem ser evitadas, por exemplo, se a pessoa se consultar com o médico periodicamente e realizar vários exames”, afirma a cardiologista Adriana Bellini Miola, do Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC, de São José do Rio Preto. “As doenças cardiológicas são, na maioria das vezes, silenciosas”, ressalta.

O check-up cardiológico completo é essencial, sobretudo para as pessoas que possuem parente (pais, avós e irmãos, por exemplo) que tenham tido problema no coração. O ideal é o paciente ser avaliado por uma equipe multidisciplinar que pode envolver cardiologista, angiologista, cirurgião vascular, hemodinamicista, nutricionista, entre outros. Centro de referência no interior paulista, o IMC conta com esta equipe e infraestrutura diagnóstica completa, o que beneficia muito o paciente.

No IMC, o paciente tem condições de realizar, no mesmo local, consulta, o teste ergométrico, exames e, se for necessário, diagnósticos por imagem, procedimentos hemodinâmicos e cirúrgicos. “Em caso de emergência, sobretudo, concentrar todo atendimento num só lugar é fundamental para ampliar as chances de sucesso”, destaca o angiologista e cirurgião vascular José Dalmo de Araújo Filho, do IMC.

Cada segundo representa a vida

Em caso de infarto e arritmia cardíaca, minutos podem representar a diferença entre a vida e a morte. Neste momento crucial, a pessoa deve ser encaminhada imediatamente a uma emergência, de preferência, cardiológica.

A emergência cardiológica difere-se das convencionais por contar com equipe multidisciplinar especializada em avaliar e tratar problemas cardiovasculares. No IMC, a emergência reúne cardiologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e profissionais de outras especialidades, além de ter associados setores e profissionais essenciais, como de diagnóstico por imagem, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, laboratório de análises clínicas, além de hospital com centro cirúrgico, UTI e leitos de enfermagem.

“Se for necessário, realizamos imediatamente cateterismo, angioplastia, ultrassom intracoronariano, dentre outros procedimentos complexos”, afirma Dr. Dalmo Filho.